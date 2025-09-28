به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دهمین مسابقه پرش با اسب هیئت سوارکاری استان اصفهان به میزبانی باشگاه سوارکاری پارادایس در رده‌های آزمون ورودی، مبتدی، اسب زایچه ایران و D بزرگسالان برگزار شد.

بر این اساس در رده D بزرگسالان این رقابت‌ها محمدامین سجادی با اسب بلسینگ زد، علی کریمی با اسب لینوس از باشگاه پارادایس، شادی شیرازپور با اسب فولکسا و صدرا اختر با اسب هاینیکن اول تا چهارم شدند.

همچنین محمد امین سجادی با اسب لیدی، فاطمه حیدریان با اسب آلیس، سهیل جوشقانی با اسب اینفینیتی و سامان رحمتی با اسب کامارو در رده رده اسب زایچه ایران و گلنوش علی احمدی با اسب لئو، بهار زمانی با اسب کانتینیا، نیکو اسلامی با اسب ویلسون و شهریار جبارزارع با اسب سانرایز در رده‌ی مبتدی مقام‌های برتر را کسب کردند.

در رده آزمون ورودی نیز محمد غیابی با اسب سالیوان، پارمین گودرزی با اسب آشیل، فرزاد نورمحمدی با اسب مایلو و ️مهدیس صالح با اسب تیریکسی در جایگاه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.