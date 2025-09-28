به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین‌المللی، تاکید کرد: این موضوع یک معضل است؛ از روز اول مهرماه ترافیک متراکم‌تر شده؛ اما در اوج ترافیک سال، نمایشگاه الکامپ که یکی از پربازدیدترین نمایشگاه‌ها پیش بینی شده است، در تاریخ و محل نامناسب برگزار می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. ما از سمت کشورهای خارجی تحت فشار هستیم و در داخل هم عده‌ای اینگونه به مردم آسیب می‌زنند و مشکل ایجاد می‌کنند. من برای آنها متاسفم و به نظر می‌رسد باید از راه دیگری وارد شد.

وی همچنین درباره فعال شدن مکانیسم ماشه تصریح کرد: این مساله چیز جدیدی نیست و سخت‌تر از آن را آمریکا ایجاد کرده و کشور ما مقاومت کرده است؛ البته مسئولان ما باید تلاش کنند مشکلات را رفع کنند. چیز حاد و خاصی نیست و آنها بیشتر جنبه‌های روانی را مد نظر دارند. از تلاش های اساتید هسته ای تقدیر شود

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر نیز در جلسه امروز با تبریک روز ایمنی و آتش نشانی گفت: رهبر انقلاب در هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی مساله غنی سازی و اهمیت انرژی هسته‌ای را برای مردم توضیح دادند و این نشان می‌دهد در این حوزه کم کاری صورت گرفته است و مردم باید بدانند اگر هزینه می‌دهیم، برای چه چیزی این اتفاق رخ داده است. پیشنهاد می‌دهم از یکی از دانشکده‌های دانشگاه‌ها در تهران بازدید و از تلاش های اساتید تقدیر کنیم. دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی که شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کرد؛ گزینه مناسبی برای این اقدام است. تذکر عضو شورای شهر درباره «فرار گروهی» معتادان متجاهر از یک «یاور شهر»

همچنین زهرا شمس احسان در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به فرار گروهی از معتادان متجاهر از یکی از مراکز یاور شهر در هفته گذشته گفت: این اتفاق نشان دهنده وجود کاستی‌های عمده در نحوه برخورد و فرآیند‌های داخلی در این مراکز و نشان دهنده شکاف قابل توجه میان عملکرد موجود و استاندارد‌های مطلوب است.

وی افزود: باوجود تلاش‌های مدیریت شهری با راه‌اندازی مراکز یاور شهر ارزیابی‌های میدانی نشان دهنده شکاف قابل توجه میان عملکرد موجود و استاندارد‌های مطلوب است. حادثه اخیر فرار گروهی از معتادان متجاهر از یکی از مراکز یاور شهر در هفته گذشته نشان دهنده وجود کاستی‌های عمده در نحوه برخورد و فرآیند‌های داخلی در این مراکز است.

وی ادامه داد: ضرورت تجدید نظر بنیادین در رویکرد‌ها نیاز است و اتخاذ تدابیر امنیتی و انسانی متناسب با افراد تحت پوشش برای این مراکز اهمیت دارد. رویکرد‌های این مراکز تنها به شناسایی معتادین و نگهداری آنها محدوده شده و بازتوانی جسمی، روانی، اجتماعی و روانی صورت نمی‌گیرد؛ این نگاه سطحی در تناقض با عدالت اجتماعی است و حق همه شهروندان است که زندگی خود را بازسازی کنند. شهرداران مناطق در حال بازپسگیری اماکن سرای محلات هستند

ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر نیز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به وضعیت سرای محلات گفت: اخیرا نامه‌ای از شهردار تهران به رییس جمهور ارسال شده و در این نامه پیشنهاد شده که امور محلی از امور ملی تفکیک شود؛ در این نامه آمده است که اختیار سرای محلات به مدیریت شهری واگذار شود و این مساله می‌تواند نتیجه مناسبی داشته باشد.

وی افزود: با این حال در عمل شاهد اقدامات دیگری هستیم؛ هیات امنای محلات بر اساس نظام نامه شورای شهر تهران در حال مشخص شدن هستند. سرای محلات از نظر مالی خودکفا هستند و منابع مالی‌شان از اماکن‌های مختلف محلات تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: با این حال شهرداران برخی از مناطق در حال بازپس‌گیری این اماکن و به مناقصه گذاشته شدن اماکن هستند؛ این کار باعث می‌شود سرای محلات از حالت خودکفا خارج شوند. هر تصمیمی نیاز به تصویب ستاد هماهنگی سرای محلات شورای شهر دارد؛ این اتفاق سرای محلات را بی اعتبار می‌کند.

امانی گفت: چنین اقدامی به مشارکت‌های اجتماعی آسیب می‌زند و باید اجازه دهند هیات امنای محلات انتخاب شوند و بعد تصمیمات لازم در ستاد هماهنگی محلات شورای شهر گرفته شود. مصوبه روز تهران ابلاغ شود

همچنین احمد علوی در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به هفته جهانی گردشگری، اظهار کرد: امیدواریم تا هفته آینده شورای فرهنگ عمومی استان مصوبه شورای شهر در خصوص روز تهران (۱۴ مهر ماه) را ابلاغ کند تا برای این مناسبت برنامه‌های لازم را اجرا کنیم. امیدواریم هم دستگاه‌ها برای این روز برنامه داشته باشند، چرا که تهران به گردن همه ما حق دارد. در تهران بیش از ۳۰۰۰ نقطه میراثی وجود دارد که کمتر از ۴۰۰ نقطه ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: لزوم مشارکت شهروندان در ایمنی شهر بسیار مهم است؛ وقتی می‌توانیم شهر ایمن داشته باشیم که شهروندان در این خصوص آگاه باشند. شهروندان می‌توانند از منازل خود شروع کنند تا خیابان‌ها و بوستان‌ها و شهر ایمنی را رعایت کنند.

انتخاب اعضای شعب ۱۰ گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ تهران

همزمان با سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، عضویت ۱۰ نفر از اعضای شورا در شعب ۱۰ گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ با حداکثر آراء موافق تمدید شد.

بر این اساس عضویت پرویز سروری، جعفر بندی شربیانی، حبیب کاشانی، ناصر امانی، سیدمحمد آقامیری، احمد صادقی، علی اصغر قائمی، سیدجعفر تشکری هاشمی، علیرضا نادعلی و سوده نجفی در شعب ۱۰ گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ تمدید شد.