سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی از اجرای عملیات لوله گذاری آب به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر در منطقه نیزار یک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی در راستای رسالت خطیر خود مبنی بر تامین و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی، تکمیل شبکه آبرسانی و در نهایت ارائه خدمات مطلوب آبرسانی به شهروندان، اقدام به اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ متر توسعه شبکه به همراه سروصل با لوله ۹۰ و ۱۱۰ از جنس پلی اتیلن، در منطقه نیزار یک خیابان شهرداری کرد.

وی افزود: توسعه شبکه توزیع آب شهر با اولویت مناطق شهر در حال انجام است و کمبود اعتبارات به هیچ وجه مانع ادامه فعالیت آبفا شهر بندر امام خمینی در زمینه اصلاح و توسعه شبکه آب آشامیدنی نشده است.

تنگسیری با بیان اینکه اعتبار این عملیات از محل اعتبارات داخلی اداره تامین شده است، اظهار داشت: با تکمیل این طرح امکان واگذاری و نصب انشعاب آب برای واحد مسکونی این شهر فراهم شده است.

سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی در پایان از همشهریان خواست با صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در ساعات اوج مصرف، از قطعی و کاهش افت فشار در سایر مناطق جلوگیری کنند.