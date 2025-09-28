پخش زنده
سرپرست پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت: حفاظت از عرصههای طبیعی به تعامل دستگاهها و برخورد قاطع با متخلفان نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرپرست پارک ملی بوجاق کیاشهر در دیدار با رئیس حوزه قضایی این بخش با هدف حفاظت موثر از عرصههای طبیعی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حفاظتی پارک و تهدیدهای موجود، بر ضرورت همکاری و همافزایی نهادهای اجرایی و قضایی تأکید کرد.
یعقوب رخشبهار افزود: حفاظت از عرصههای طبیعی به تعامل مستمر و حمایت همهجانبه دستگاهها نیاز دارد و برخورد قاطع با متخلفان میتواند از این سرمایههای ملی به خوبی حفاظت کند.
رخشبهار همچنین بر اهمیت ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست تأکید کرده و خواستار نقشآفرینی مؤثر نهادهای قضایی در حمایت از اقدامات قانونی محیط زیست شد.
سجاد رضایی نژاد رئیس حوزه قضایی کیاشهر هم در این نشست، با قدردانی از تلاشهای کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، آمادگی دستگاه قضایی را برای همکاری مستمر و حمایت از اقدامات قانونی برای حفاظت از انفال و حقوق عامه اعلام کرد.