به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همایش تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس به مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس در امامزاده جعفر علیه السلام روستای سیاهدشت برگزار شد.

این مراسم با هدف تجلیل از مقام والای ایثارگران و رزمندگان دوران پرافتخار دفاع مقدس و مقاومت و همچنین تبیین ارزش‌ها و آرمان‌های این نهضت عظیم، برگزار شد.

پیشکسوتان فاروجی از ولایت مداری رزمندگان ومردم در دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه وخاطرات آن دوران می‌گویند.