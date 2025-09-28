پخش زنده
امروز: -
پیشکسوتان دفاع مقدس پاسداران حفظ حریم ایران اسلامی بودند که در طول هشت سال دفاع مقدس حماسههای بزرگ آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همایش تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس به مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس در امامزاده جعفر علیه السلام روستای سیاهدشت برگزار شد.
این مراسم با هدف تجلیل از مقام والای ایثارگران و رزمندگان دوران پرافتخار دفاع مقدس و مقاومت و همچنین تبیین ارزشها و آرمانهای این نهضت عظیم، برگزار شد.
پیشکسوتان فاروجی از ولایت مداری رزمندگان ومردم در دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه وخاطرات آن دوران میگویند.