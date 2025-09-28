نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تکمیل سریع پروژه بیمارستان ۹۸ تختخوابی تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان در زارچ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدصالح جوکار در نشست هماهنگی مسئولان شهرستان زارچ با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با اشاره به ضرورت تکمیل سریع پروژه بیمارستان ۹۸ تختخوابی تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان در زارچ گفت دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان مراحل قانونی واگذاری زمین را انجام دهند.

وی ادامه داد: منابع طبیعی و راه و شهرسازی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آینده کار‌های مربوط به واگذاری زمین را به پایان برسانند تا دانشگاه علوم پزشکی آن را در اختیار خیر نیکوکار قرار دهد.

وی با قدردانی از این خیر، خاطرنشان کرد: طرح اجرایی پروژه باید حداکثر ظرف سه ماه آینده آماده شود و فرمانداری نیز پیگیری زیرساخت‌ها و معابر دسترسی را برعهده خواهد داشت.

جوکار احداث این بیمارستان را اقدامی ارزشمند در راستای خدمت‌رسانی به بیماران عنوان کرد و گفت: این پروژه با اعتباری حدود سه‌ونیم همت توسط خیر نیکوکار از مرحله ساخت تا تجهیز اجرا و پس از تکمیل برای ارائه خدمات درمانی به دانشگاه علوم پزشکی واگذار خواهد شد.