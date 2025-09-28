مراسم آغاز فصل زراعی جدید در حالی برگزار شد که مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی بر لزوم بکارگیری روش‌های نوین و فناورانه در فصل جدید به منظور تامین امنیت غذایی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ که شنبه ۵ مهرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اغلب قریب به اتفاق مدیران و کارشناسان با اشاره به تشدید نیاز جهانی به غذا و تسریع تغییرات اقلیمی به ویژه تداوم کم آبی در ایران بر لزوم استفاده از روش‌های نوین برای مقابله با این شرایط تاکید کردند.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی جایگزینی اقلام جدید در نهاده‌های سنتی را یکی از راهکار‌های تامین خوراک دام و طیور بر شمرد و گفت: استفاده از گندم دامی بجای ذرت یکی از روش‌های تامین خوراک است که برای دامداران نیز به صرفه خواهد بود.

فاطمه حسینی رئیس موسسه برنج کشور نیز به کشاورزان توصیه کرد از بذر‌های پرمحصول جدید استفاده کنند.