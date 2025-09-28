به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان با اشاره به اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و توسعه فناوری‌های نوین اظهار داشت: همکاری شهروندان تهرانی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه نقش مهمی در دستیابی به این دستاورد داشته است.

وی با تشریح برنامه‌های آینده این شرکت افزود: نصب یک میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده در دستور کار قرار دارد که تحول بزرگی در بهره‌وری انرژی ایجاد خواهد کرد. اولویت نصب این کنتور‌ها مشترکان پرمصرف هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴، بیش از نیم میلیون کنتور هوشمند عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ همچنین اعلام کرد: تاکنون با بهره‌گیری از کنتور‌های هوشمند، نزدیک به ۱۴۰ مگاوات بار مصرف در تهران مدیریت شده و همزمان بیش از هزار کیلومتر از شبکه برق پایتخت تحت نوسازی و بهسازی قرار دارد.

ناظریان در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی برای تابستان آینده خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های جامع برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۵ آغاز شده و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در مسیر نوسازی، بهسازی و هوشمندسازی شبکه سرمایه‌گذاری خواهد شد.