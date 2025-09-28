دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: همه دستگاه‌ها باید در راستای رفع موانع تولید و تحقق رونق اقتصادی، همکاری و اهتمام لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه‌ای با محوریت رفع موانع و مشکلات کارخانه نئوپان البرز که با حضور علی بیرانوند، معاون دادستان مرکز استان در حقوق عامه، ناصری، مدیرعامل توسعه نیشکر خوزستان، و اعضای هیئت‌مدیره کارخانه نئوپان البرز برگزار شد، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و اظهار داشت: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است و در این راستا، گام‌های مهمی برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان برداشته شده است.

وی افزود: در جهت رونق تولید و جذب سرمایه‌گذار، باید همه‌جانبه تلاش کنیم و از ایجاد هر گونه مانعی در مسیر تولید جلوگیری به عمل آید.

خلفیان با اشاره به اهمیت این کارخانه در توسعه اشتغال و اقتصاد استان بیان کرد: کارخانه نئوپان البرز یکی از پروژه‌های مهم در حوزه تولید چوب محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان داشته باشد. این کارخانه از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه بهره‌برداری کرده و به جای سوزاندن این محصول، ظرفیت تولید چوب را فراهم می‌کند.

دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: در راستای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق اهداف رونق تولید، تاکنون چندین جلسه برگزار شده است. بر اساس تدابیر اتخاذ شده در این جلسه نیز هیئت‌مدیره کارخانه متعهد شدند با همکاری شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر و بانک عامل، اقدامات لازم را انجام داده و تا پایان امسال فعالیت این کارخانه را آغاز و محصولات خود را به تولید برسانند.

علی بیرانوند، معاون دادستان مرکز خوزستان نیز هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی جهت تسریع در راه‌اندازی این کارخانه عنوان کرد و افزود: رفع مشکلات تولیدکنندگان نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود است و باید در این مسیر اقدامات جدی و تسهیل‌گرانه صورت گیرد.

در ادامه اعضای حاضر در این جلسه به بحث و ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای تسریع در راه‌اندازی کارخانه نئوپان البرز و تولید محصولات آن پرداختند و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده میان شورای مدیریت کارخانه، شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر و بانک مرتبط تأکید کردند.