به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار عباسعلی محمدیان در طرح دستگیری سارقان و مالخران که صبح امروز در پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد، گفت: در عملیات اخیر همکارانم که حاصل یک ماه کار اطلاعاتی و پلیسی بود، بیش از ۲۷۰ سارق و خریدار اموال مسروقه دستگیر و بیش از ۴۰۰ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۵۵ دستگاه خودروی سرقتی که اصالت آنها تغییر داده شده بود، کشف و مقادیر قابل توجهی سلاح سرد و گرم شامل بیش از ۱۵ قبضه سلاح نیز از سارقان به دست آمد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه ارزش اموال کشف شده بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصریح کرد: اگر فرصت برای سارقان فراهم می‌شد، بدون تردید از این سلاح‌ها علیه مأموران استفاده می‌کردند.

وی در ادامه به روند کاهشی وقوع سرقت در پایتخت اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، آمار سرقت در تهران بزرگ ۵۳ درصد کاهش یافته است؛ با این حال این رقم باید کمتر شود تا شأن و امنیت شهروندان بیش از گذشته حفظ شود.