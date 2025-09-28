به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (۶ مهر) به میزبانی دهلی‌نو در هند آغاز شد.

در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵، ظفر ذاکر ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان به میدان رفت و به ترتیب ۱۱.۴۷ متر، ۱۱.۴۱ متر، ۱۱.۶۵ متر، ۱۱.۴۴ متر، ۱۱.۵۵ متر و ۱۱.۵۶ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۱۱.۶۵ متر بود در رده ششم جهان قرار گرفت.

در این رقابت «روژدی روژدی» از بلغارستان با ۱۲.۹۴ متر قهرمان و «نبویسا دوریچ» از صربستان با ۱۲.۵۲ متر نایب قهرمان شد و «لچ استولتمن» از لهستان با ۱۲.۰۲ متر در رده سوم ایستاد.

در ادامه، بعدازظهر امروز امان‌الله پاپی به عنوان دومین نماینده ایران در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۷ از ساعت ۱۵:۱۵ به میدان می‌رود.