به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، دیشب تیم فولاد هرمزگان در وقت‌های اضافه ۶ بر ۴ تیم شهرداری بندرعباس را شکست داد تا ۲ امتیاز این دیدار را کسب کند.

تیم فولاد هرمزگان با برد در شهرآورد، با کسب ۱۹ امتیاز ضمن حفظ جایگاه دوم جدول به ۳ امتیازی پارس جنوبی بوشهر رسید.

تیم شهرداری بندرعباس نیز با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه چهارم باقی ماند.