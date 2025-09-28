پرداخت مطالبات گندم کاران استان
مدیرعامل بانک کشاورزی استان ایلام گفت: بیش از ۹۹ درصد از مطالبات گندم کاران استان ایلام پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ مدیر عامل بانک کشاورزی استان ایلام اظهار داشت: بیش از ۹۹ درصد مطالبات گندم کاران استان ایلام به مبلغ ۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال زراعی (۱۴۰۳-۱۴۰۴) حدود ۲۰۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد که در مجموع مطالبات آنها چهار هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است.
وی مطرح کرد: از این میزان تا کنون ۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده که بیش از ۹۹ درصد مطالبات آنها بوده است.