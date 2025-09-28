همزمان با هفته دفاع مقدس، گردهمایی آزادگان بهبهان با حضور سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان و جمعی از مسئولان و خانواده‌های معظم آزادگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم گردهمایی آزادگان بهبهان با حضور سیدرضا حسینی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، فرماندار و امام جمعه این شهرستان، جمعی از مسئولان محلی و خانواده‌های آزادگان سرافراز برگزار شد.

در این مراسم سیدرضا حسینی با اشاره به تأخیر در برگزاری مراسم روز بازگشت آزادگان به سبب همزمانی با ایام اربعین حسینی و روز‌های پایانی ماه صفر بر لزوم پاسداشت رشادت‌ها و ایستادگی آزادگان در زندان‌های رژیم بعثی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های پیش‌روی آزادگان، اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی، موانع موجود برطرف و مشکلات این قشر ارزشمند مرتفع شود.

در این سفر، سعید خمیسی معاون توسعه، علیرضا قهفرخی معاون تعاون و اصغر شیری رئیس اداره بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، نیز حضور داشتند.