به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با یک دستگاه موتورسیکلت رخ داد که دو نفر در دم جان باختند و یک نفر مصدوم شد.

دکتر محمدرضا مرادقلی گفت: مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و درمانی توسط کارشناسان اورژانس، با یک دستگاه آمبولانس به مرکز درمانی حکیم منتقل شد.

وی گفت: کارشناسان پلیس در حال بررسی علت حادثه هستند.