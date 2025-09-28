بگفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برای حفاظت از مناطق حفاظت شده به بیش از ۲۵۷ محیط‌بان نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیممای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: بر اساس استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور باید با ازای هر یک هزار هکتار عرصه‌های محیط زیست و مناطق حفاظت شده در کهگیلویه و بویراحمد به یک محیط‌بان نیاز است.

عبدال دیانتی نسب سطح مناطق حفاظت شده و عرصه‌های تحت پوش محیط زیست در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد را ۳۲۷ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: بر اساس استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای حفاظت از این سطح و استاندارد سازی حداقل به ۲۵۷ محیط بان در استان نیاز است.

دیانتی نسب اضافه کرد: هم اکنون ۷۵ محیط بان در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد کار حفاظت از ۳۲۷ هزار هکتار عرصه تحت پوشش محیط زیست در این استان را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل کمبود محیط بان در استان و تامین نیرو‌های مورد نیاز با مسئولان کشوری و استانی مکاتبه و رازنی شده که امیداوریم این مکاتبات به نتیجه مطلوب برسد شد.