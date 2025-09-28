تقدیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سخنرانی عزتمندانه رئیسجمهور در سازمان ملل
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی با قدردانی از نطق رئیسجمهور در سازمان ملل، آن را هنرمندی در درهم آمیختن «مظلومیت» ملت ایران با «اقتدار» برخاسته از اتحاد ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ...»(سوره منافقون، آیه ۸)
استاد فرهیخته جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات؛
سخنرانی عزتآفرین و حکیمانه حضرتعالی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که پژواک خردمندی و صلابت ملت بزرگ ایران بود، مایه فخر و مباهات گردید.
آن نطق تاریخی که با تکیه بر حکمت تمدنی و "قاعده زرین اخلاق" آغاز شد، هنرمندانه مظلومیت ملت ایران در برابر تجاوز را با اقتدار برخاسته از اتحاد ملی در هم آمیخت. این حضور قدرتمند که در چارچوب اصول "عزت، حکمت و مصلحت" و منطبق بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) تنظیم شده بود، تجلی راستین اراده ملی برای دفاع از کیان میهن بود.
هشدار هوشمندانه شما مبنی بر اینکه بیکیفر ماندن تجاوز، تهدیدی برای امنیت جهانی است، جایگاه ایران را به عنوان یک نگهبان مسئولیتپذیر در برابر آنارشیسم بینالمللی تثبیت کرد.
اینجانب به نمایندگی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن ابراز سپاس و قدردانی عمیق، اطمینان دارم این رویکرد عزتمندانه، سرآغاز فصلی نوین در دیپلماسی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
با آرزوی توفیق روزافزون