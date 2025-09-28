مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد: در سایت ۳۸ هکتاری جاده باقرآباد حدود ۳۰۰ قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت و همین میزان برای نهضت ملی مسکن اختصاص یافته و سایر قطعات نیز در حال آماده‌سازی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، خواجه رضایی گفت: در نشست شورای مسکن شهرستان بافق با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، وضعیت اراضی نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت تعیین تکلیف شد و بیش از دو هزار قطعه زمین برای متقاضیان آماده‌سازی و واگذار می‌شود.

سیدمجید خواجه‌رضایی افزود: با پیگیری فرماندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اراضی جدید در کنار سایت ۳۸ هکتاری آماده‌شده شناسایی و مقرر شد کارسازی آنها توسط بنیاد مسکن آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به درخواست‌های صنایع فولاد، سنگ‌آهن و دیگر معادن در حوزه مسکن کارگری و صنعت‌شهر گفت: این درخواست‌ها تصویب و مقرر شد صنایع علاوه بر فعالیت اقتصادی، در تأمین خدمات زیربنایی، روبنایی و ساخت مسکن مشارکت کنند.

خواجه‌رضایی تصریح کرد: هدف این است که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به‌ویژه جوانان و خانواده‌های ثبت‌نام‌کننده، تا دهه فجر زمین‌های خود را تحویل بگیرند.

وی افزود: در حوزه زیرساخت نیز همه دستگاه‌ها موظف به فعالیت همزمان شدند و بخش عمده وظایف وزارت نیرو در تأمین آب و برق انجام شده است؛ سایر کمبود‌ها نیز با منابع داخلی دستگاه‌های خدمات‌رسان جبران خواهد شد.