به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یوسف سروستانی گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر حضور یک خودروی مشکوک در حاشیه کانال زمین‌های کشاورزی روستای تبتی شوشتر، یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شد.

وی افزود: در جریان گشت و کنترل منطقه، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شناسایی و پس از تعقیب و گریز، توقیف شد.

سروستانی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، ادوات شکار و دو قطعه دراج (یک نر و یک ماده) کشف و ضبط گردید. متخلفان نیز مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر با اشاره به حساسیت زمان فصل تولیدمثل پرندگان بومی، تأکید کرد این گونه اقدامات غیرقانونی نه تنها نقض قوانین حفاظت از حیات وحش محسوب می‌شود، بلکه تأثیرات منفی جدی بر تعادل اکوسیستم منطقه خواهد داشت.

وی ضمن هشدار به عموم شهروندان، از همکاری و همراهی مردم در گزارش فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه محیط زیست قدردانی و اعلام کرد: یگان حفاظت محیط زیست به‌صورت مستمر در مناطق مختلف شهرستان گشت‌های نظارتی انجام می‌دهند تا از منابع طبیعی و گونه‌های بومی پرندگان محافظت شود.