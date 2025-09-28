به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در چهاردهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری از فعالان نمونه صادراتی دستگاه‌های اجرایی استان تجلیل شدو

از زهرا مظاهری رئیس اداره تنظیم بازار معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، الهام مولوی کارشناس حفظ نباتات استان و حسین صالحی معاون سلامت دامپزشکی استان به عنوان خادمان صادرات تقدیر شد.

این مراسم تجلیل برای قدردانی از تلاش‌های این افراد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی استان برگزار شد.