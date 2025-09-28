به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی اظهار داشت: پسین نخستین سکو مبتنی بر وب‌اپ در حوزه گردشگری کشور است که با بهره‌گیری از چهار فناوری نوین شامل واقعیت افزوده (AR)، واقعیت مجازی (VR)، هوش مصنوعی (AI) و NFC طراحی و توسعه یافته است.

او افزود: هوش مصنوعی این سامانه همانند یک تورلیدر هوشمند عمل می‌کند و به‌عنوان نخستین هوش مصنوعی تخصصی حوزه گردشگری، خدمات متنوعی از معرفی جاذبه‌ها تا رزرو تور‌ها و خرید بلیت رویداد‌های فرهنگی و هنری را به گردشگران ارائه می‌دهد.

ابراهیمی گفت: سکوی پسین شامل سه بخش اصلی است؛ خدمات ویژه گردشگران شامل معرفی مناطق گردشگری، اقامتگاه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها و همچنین بازارچه آنلاین صنایع‌دستی، خدمات ویژه کسب‌وکار‌ها شامل مشاغل خانگی، هتل‌داران، تورلیدر‌ها و برگزارکنندگان رویدادها، و در نهایت خدمات ویژه دولت و نهاد‌های مدیریتی شامل ارائه گزارش‌های تحلیلی و داده‌های جامع برای پایش مراسمات و آمارها.

وی افزود: سکوی پسین در چهار فاز طراحی شده که در هفته گردشگری شاهد رونمایی از فاز نخست آن هستیم.