معاون اقتصادی استاندار خوزستان با بیان اینکه در معاونت اقتصادی به روی سرمایه‌گذاران باز است، گفت: تاکنون ۴ همت از ۱۱.۵ همت تسهیلات ریاست‌جمهوری اختصاص‌یافته به استان جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید جواد کاظم‌نسب الباجی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران در استان برای تولید و ایجاد اشتغال اظهار کرد: دفتر معاونت باز است و هر عزیز خوزستانی که این اراده و نظر را دارد تا پروژه یا کاری را انجام دهد، مستقیم به سمت ما بیاید و ما نیز تمام وجود در کنار او هستیم.

وی افزود: فقط براساس آن فکر و برنامه‌ای که مدنظرش است اینجا بیاید و بگوید که می‌توانم در این حوزه کاری انجام دهم. من و همکارانم او را به جا‌های موردنظر وصل می‌کنیم و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

کاظم‌نسب ادامه داد: در سطح بالاتر، کسانی که سرمایه خوبی دارند، می‌توانند با پروژه‌های بی‌نامی که استعلام‌های آنها صورت گرفته کار خود را شروع کنند. تمام استعلام‌های این طرح‌های بی‌نام صورت گرفته و فقط کافی است تا در این طرح‌ها فعالیت کنند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به تسهیلات سفر ریاست جمهوری بیان کرد: ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریاست جمهوری به استان اختصاص یافت که تا الان ۴ همت از آن در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و صنعت جذب شده است و ان‌شاءالله تا آخر سال تمام این ۱۱.۵ همت جذب خواهد شد.

وی در خصوص احیای واحد‌های راکد در استان بیان کرد: ما در حال شناسایی و حرکت به سمت احیای واحد‌های راکد هستیم و حتی می‌توانیم از خود تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری برای احیای این واحد‌ها استفاده کنیم.

کاظمی‌نسب در خصوص تاثیر حمایت از تولیدکنندگان بومی بر اشتغال و اقتصاد استان گفت: زیرساخت‌های استان متعلق به صنعتگران، کشاورزان و فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است. کسانی که با محیط آشنا هستند و وضعیت استان را می‌دانند طبیعتا حق تقدم با آنها است، زیرا این زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های استان متعلق به آن‌ها است و بنابراین من و مجموعه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان در کنار بچه‌های خوزستان هستیم.

وی با اشاره به جذب سرمایه‌گذار خارج از استان بیان کرد: طبیعتا اگر سرمایه‌گذار خارج از استان بیاید، بازهم به نفع استان است. ما با وارد کردن سرمایه خارجی به استان می‌توانیم اشتغال‌زایی ایجاد کنیم، اما همکاری و همراهی با سرمایه‌گذاران خوزستان در قدم اول است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره پیگیری روند عملیاتی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با هلدینگ صبا انرژی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری بر اهمیت راهبردی اجرای پروژه‌ها تاکید و خواستار اولویت‌بندی و زمان‌بندی دقیق پروژه‌های مندرج در تفاهم‌نامه شد.

او افزود: باید با هماهنگی نزدیک میان معاونت اقتصادی استانداری و هلدینگ صبا انرژی، برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها تدوین و نهایی شود.

کاظمی‌نسب با اشاره به پروژه تاسیسات تولید لوله‌های بدون درز، یکی از طرح‌های کلیدی این تفاهم‌نامه، بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی شدن طرح تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی مسئول خواست با همکاری نزدیک، مشکلات موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل کنند.

او بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت دستگاه‌های استان از بخش خصوصی برای پیشبرد طرح‌ها تأکید کرد.