دو تندیس شهید لشگری و شهید حسن پور و فرهنگسرای مینودر قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، صباغی، شهردار قزوین، در آیین رونمایی از تندیس شهدا و پروژه‌های فرهنگی شهر، اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح فرهنگسرایی در بافت کم‌برخوردار ناحیه منفصل شهری مینودر بودیم که شامل کتابخانه، سالن هنر و سالن اجتماعات است و در راستای ارتقای فرهنگ شهروندان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با آغاز یکشنبه‌های فرهنگی، از این پس هر هفته چهار تا پنج پروژه به صورت همزمان افتتاح خواهد شد و در مجموع ۴۸ پروژه آماده بهره‌برداری به مرور زمان به مردم قزوین تقدیم می‌شود.

صباغی با تأکید بر اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تصریح کرد: در هفته دفاع مقدس، افتخار ما این بود که المان‌هایی به یادگار از شهدای عزیزمان، اسطوره‌ها و آبروی شهر که امنیت امروزمان مدیون خون پاک آنهاست، رونمایی کنیم.

شهردار قزوین، به طور ویژه از شهید رضا حسن‌پور، فرمانده تمام قزوینی‌ها در دوران دفاع مقدس، یاد کرد و او را سردار خیبرشکن و فخر خیبر خواند که حتی شهید زین‌الدین نیز به این شهید افتخار می‌کرد.

صباغی همچنین از سرلشکر شهید لشگری، سیدالاسرای استان، به عنوان افتخار قزوین یاد کرد.

وی تأکید کرد: این المان‌ها به منظور یادآوری زحمات این عزیزان و افتخارآفرینان شهر نصب شده‌اند تا مردم با دیدن آنها، یاد و خاطره عزت‌آفرینان خود را گرامی بدارند.

صباغی خاطرنشان کرد که اطلاعات مربوط به مبلغ هر پروژه پس از افتتاح آن به اطلاع عموم خواهد رسید.