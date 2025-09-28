به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات گفت: خانم زهره ایزدی، همکار فرهنگی و نیک‌اندیش، این تعداد جلد کتاب به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال را به کتابخانه آموزشگاه هفده شهریور این شهرستان اهدا کرد.

رمضان پروانه افزود: این مجموعه ارزشمند شامل کتاب‌های متنوع در حوزه کودک و نوجوان، کمک‌درسی و داستانی است که می‌تواند نقش به سزایی در ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش‌آموزان ایفا کند.

وی تأکید کرد: غنی‌سازی کتابخانه‌های مدارس، زیربنای توسعه پایدار هر جامعه‌ای است و با فراهم‌سازی منابع غنی آموزشی می‌توان نسلی آگاه، خلاق و پویا تربیت کرد.