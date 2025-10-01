پخش زنده
برخی تاکسیهای بیسیم زنجان بدون مجوز رسمی و بهصورت موردی به مدارس سرویس میدهند که این موضوع در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پیگیریخبرنگار ما درباره وضعیت سرویسدهی تاکسیهای بیسیم در ایام بازگشایی مدارس نشان میدهد که شرکتهای تاکسی بیسیم مانند ۱۸۳۳ در زنجان، بدون داشتن مجوز رسمی برای سرویس مدارس، بهصورت موردی و غیررسمی در این حوزه فعالیت میکنند.
بررسیها حکایت از آن دارد که این شرکتها سرویسدهی منظم و ثابت به مدارس ندارند و عمدتاً رانندگان بهصورت شخصی و خارج از چارچوب قراردادهای رسمی خدمات ارائه میدهند.
با وجود آنکه محدودیتی برای ارائه سرویس مدارس توسط تاکسیهای بیسیم وجود ندارد،
در حال حاضر، ۲۲ شرکت دارای مجوز رسمی سرویس مدارس در زنجان فعالیت میکنند و مسئولیت اصلی این خدمات بر عهده آنهاست.
موضوع نحوه فعالیت تاکسیهای بیسیم در حوزه سرویس مدارس از سوی مراجع مربوطه در حال بررسی و پیگیری است تا از بروز مشکلات احتمالی برای دانشآموزان و خانوادهها جلوگیری شود.