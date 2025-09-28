به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، از پوستر سی‌ونهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور رونمایی شد.

این مراسم با حضور دکتر بیژن رنجبر، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین میرقریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و معاونان دانشگاه برگزار شد.

جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در محور‌های آوایی، معارفی، پژوهشی، فناوری، هنری، ادبی و نوآفرینی قرآنی در آبان‌ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان برگزار خواهد شد.