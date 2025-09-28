مستند «سلام دوکوهه» از شبکه افق، فیلم سینمایی «شکارچیان گنج» از شبکه یک سیما و دیدار رده بندی والیبال دو تیم چک و لهستان از شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «سلام دوکوهه» با حضور رزمندگان و جانبازان، یاد و خاطره پادگان دوکوهه و یاران شهید دفاع مقدس را زنده می‌کند.

مستند «سلام دوکوهه» در سه قسمت، از یک شنبه تا سه شنبه ۶ تا ۸ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این اثر، رزمندگان و جانبازان پس از گذشت ۳۷ سال از پایان هشت سال دفاع مقدس، از جایگاه ویژه پادگان دوکوهه و خاطرات خود از همرزمان شهیدشان سخن می‌گویند.

این مستند تلاش دارد تا با بازخوانی نقش پادگان دوکوهه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های شکل‌گیری عملیات‌ها و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام ، پیوند نسل امروز را با ارزش‌های دفاع مقدس پررنگ‌تر کند.

علاقه‌مندان می‌توانند پخش این مستند را از امروز تا سه شنبه ۶ تا ۸ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه افق دنبال کنند.

فیلم سینمایی «شکارچیان گنج»

فیلم سینمایی «شکارچیان گنج» با گویندگی ۱۷ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه ماجراجویی محصول جمهوری دومنیکن و پرو در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه یک سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی بهمن هاشمی و صدابردار آن حسین حسنی فر است. رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، محمد تنهایی، شیرین روستایی، خشایار شمشیرگران، خسرو شمشیرگران، فاطمه صبا، سحر صحامیان، حسن کاخی، امیربهرام کاویانپور، اردشیر منظم، امیر منوچهری، اسفندیار مهرتاش، عباس نباتی، حسین نورعلی و بهمن هاشمی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره آرسنیو جوان کنجکاوی است که در کنار دوستش مُندِگو در جستجوی گنجی هستند که این گنج متعلق به کریستف کلمب بوده است. اما در میان جنگل‌ها با دشمنان و سارقان روبه رو می‌شوند.

مندگو کشته می‌شود و آرسنیو فرار می‌کند، سال‌ها می‌گذرد، آرسنیو همچنان در فکر گنج است؛ بنابراین راهی سفر می‌شود.

در سفر با پسر نوجوانی آشنا می‌شود، پسر به او کمک می‌کند؛ اما افراد زیادی هستند که با آرسنیو وارد مبارزه می‌شوند، از جمله پلیس‌ها که در جستجوی او هستند؛ تا این که در پایان به صورت اتفاقی با مندگو روبه رو می‌شود و آرسنیو متوجه می‌شود که مندگو در گذشته کشته نشده و همچنان به دنبال گنج است. اما در نهایت پس از تعقیب و گریز فراوان آرسنیو با کمک پلیس پیروز میدان می‌شود.

دیدار رده بندی والیبال دو تیم چک و لهستان

تیم‌های والیبال جمهوری چک و لهستان که در مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ شکست خوردند، امروز برای کسب مقام سوم و مدال برنز به مصاف هم می‌روند و این بازی ساعت ۱۱ به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش امروز یکشنبه ۶ مهر در آخرین روز از مسابقات والیبال قهرمانی جهان۲۰۲۵ از ساعت ۱۱ دیدار رده بندی بین دو تیم چک و لهستان را با گزارشگری علی شاکری و به صورت زنده پخش می‌کند. جدال این دو تیم برای کسب مقام سوم و مدال برنز است.

مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر با حضور ۳۲ تیم در هشت گروه به میزبانی فیلیپین آغاز شد و در نهایت با صعود تیم‌های چک و لهستان در رده بندی و تیم‌های ایتالیا و بلغارستان به فینال در حال برگزاری است.