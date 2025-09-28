پخش زنده
امروز: -
اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری به جشنواره عکس تهران راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اثر هنری احمد تاجی عکاس استان در جمع آثار پذیرفته شده دومین جشنواره عکس تهران قرار گرفت.
دبیرخانه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس تهران از مجموعه جشنوارههای جانبی این رویداد هنری را در ۲ بخش تک عکس و مجموعه عکس اعلام کرد که اثر عکاسی احمد تاجی هنرمند هم استانی با نام «تولد» در جمع ۴۶ تک عکس پذیرفته شده این جشنواره قرار گرفت.
آثار دومین جشنواره عکس تهران همزمان با جشنواره فیلم کوتاه در پردیس سینمایی ایرانمال به تماشا گذاشته خواهد شد و احمد تاجی در این بخش با ۳۸ عکاس پذیرفته شده دیگر رقابت خواهد کرد.
بر اساس فراخوان، این جشنواره با رویکردی حرفهای و رقابتی با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای جایگاه هنر عکاسی در ایران و حمایت عملی از عکاسان سراسر کشور طراحی شده است.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.