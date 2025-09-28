با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی و دسترسی آسان‌ به خدمات بهداشتی و درمانی، اکیپ پزشکی به صورت رایگان در روستای ماراللوی انگوت مستقر شده و خدمات ویزیت و مشاوره پزشکی به اهالی این روستا ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با همکاری شبکه بهداشت و درمان و معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه ناحیه شهرستان ، خدمات درمانی رایگان شامل ویزیت و مشاوره پزشکی عمومی، خدمات دندانپزشکی، مامایی و مشاوره‌های لازم به بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی روستای ماراللوی کلبلو از توابع شهرستان انگوت ارائه شد.