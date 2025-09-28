زباله سوزی به جای دفن اصولی؛
ورود دستگاه قضا به دفن غیر اصولی سایت زباله یاسوج
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: زباله سوزی و ترک فعل برخی از مدیران در زباله سوزی دشت روم محرز و مورد پیگرد قضایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند سال جاری که با موضوع بررسی وضعیت پسماند در جایگاههای دفن زباله شهرستانهای استان برگزارشد، اظهار کرد: طبق بازدید کارشناسان محیط زیست استان از مکانهای دفن زباله دشت روم، زباله سوزی محرز و در این رابطه پرونده تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شدند.
عبدال دیانتی نسب گفت: مطابق با بررسی کارشناسان، زباله سوزی در دوپشته دشتروم مشهود بود لذا بمنظور پیگیرد قضایی موضوع به مقام قضایی ارجاء داده شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در این نشست برخی از مدیران که میبایست حضور داشته باشند و گزارش ارائه دهند حضور نداشتند لذا ترک فعل این مدیران توسط دادستانی مطرح و مورد پیگرد قضایی قرار گرفت.
وی ضمن قدردانی از اقدام مقام قضایی در موضوع مدیریت پسماند گفت: یقیناً اقدامات قضایی میتواند مکمل اقدامات کارشناسان باشد و وضعیت نابسامان پسماند در جایگاههای دفن زباله را ساماندهی کند.