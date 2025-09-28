پخش زنده
امروز: -
۲هزار و ۲۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی خراسان جنوبی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت سال تحصیلی جدید در مراسمی ۲هزار و ۲۰۰ بسته نوشت افزار شامل کیف، دفترچه، خودکار، مداد ، تراش و خطکش به ارزش ۱۸ میلیارد تومان است بین دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی در خراسان جنوبی توزیع شد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در این مراسم با قدردانی از خیران و نیکوکاران گفت:کمک به افراد همنوع و محروم همواره از دستورات بزرگان دین ما بوده و یکی از مهمترین افتخارات ما این است که به افراد محروم کمک میکنیم.
شرافتی راد با بیان اینکه این کمکها باعث خوشحالی و امید و نشاط در دل دانشآموزان میشود افزود: دانش آموزان از آینده سازان مملکت هستند و باید بدون هرگونه مشکل و دغدغه به تحصیل خود ادامه دهند که به همت خیران این مسائل و مشکلات نیز مانند همیشه برطرف میشود.
گازرانی مدیر کل بهزیستی استان هم گفت: طرح ملی و سراسری پویش همه حاضر از نیمه شهریور امسال شروع شده و تا نیمه مهر ادامه دارد.