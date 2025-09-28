به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «سیدزاهدین چشمه‌خاور» ‌مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام از تردد پنج میلیون و ۷۰۷ هزار و ۹۴۹ زائر و مسافر ایرانی و خارجی در نیمه نخست سال جاری از مرز مهران خبرداد.

‌وی افزود: چهار میلیون و ۷۹۴ هزار و ۲۹۱ نفر از این تعداد، ایرانی بوده که دو میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۰۷ نفر از آنان وارد و دو میلیون و ۲۸۷ هزار و ۶۸۴ نفر نیز از مرز خارج شدند.

‌چشمه‌خاور اضافه کرد: در این بازه زمانی ۹۱۳ هزار و ۶۵۸ تبعه از مرز مهران تردد کردند که از این میزان ۵۰۷ هزار و ۳۷۹ نفر نیز از آنان از مرز خارج شدند.

‌گفتنی است درحال حاضر به صورت روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر از مرز مهران تردد می‌کنند.