چهاردهمین نمایشگاه سراسری گل و گیاه از امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی پارک شاهد آغاز بکار می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون اجرایی نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه گفت: در این نمایشگاه شرکت کنندگانی از استانهای کرمانشاه، مرکزی، همدان، مازندران و گیلان حضور دارند و اقلامی همچون انواع گل، گیاه، لوازم جانبی گل و گیاه، گلهای آپارتمانی و گیاهان دارویی عرضه میشود.
حامد وفاپور افزود: این نمایشگاه تا یازدهم مهرماه از ساعت از ساعت ۱۵ تا ۲۱ آماده بازدید علاقمندان است.
چهاردهمین نمایشگاه سراسری گل و گیاه در قالب ۱۲۰ غرفه و در فضایی به مساحت بیش از ۳ هزار مترمربع برپا شده است.