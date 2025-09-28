به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه گفت: در این نمایشگاه شرکت کنندگانی از استان‌های کرمانشاه، مرکزی، همدان، مازندران و گیلان حضور دارند و اقلامی همچون انواع گل، گیاه، لوازم جانبی گل و گیاه، گل‌های آپارتمانی و گیاهان دارویی عرضه می‌شود.

حامد وفاپور افزود: این نمایشگاه تا یازدهم مهرماه از ساعت از ساعت ۱۵ تا ۲۱ آماده بازدید علاقمندان است.

چهاردهمین نمایشگاه سراسری گل و گیاه در قالب ۱۲۰ غرفه و در فضایی به مساحت بیش از ۳ هزار مترمربع برپا شده است.