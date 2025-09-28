پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بروجن از آغاز اجرای طرح بزرگ ایمنسازی محور ترانزیتی بروجن – لردگان با هدف کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی کاربران جادهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عادل تقیزاده گفت: در حال حاضر به صورت همزمان عملیات ایمنسازی دو نقطه حادثهخیز در این محور در دست اجراست که شامل محدوده سهراه بیژگرد در کیلومتر ۲۰ و همچنین گردنه گوشنگلی میشود.
تقیزاده گفت: در این طرح با انجام ترانشهبرداری به میزان ۱۰ هزار مترمکعب تلاش میکنیم سطح ایمنی تردد در این نقاط حساس را ارتقا دهیم.
وی افزود: برای اجرای این عملیات، ۱۲ دستگاه ماشینآلات راهداری و ۱۶ نیروی راهدار به کار گرفته شدهاند تا خدمات شایستهای به کاربران جادهای ارائه شود.
رئیس اداره راهداری بروجن همچنین به اقدامات ایمنسازی در محور بروجن به گندمان اشاره کرد و ادامه داد: در این مسیر نیز تیپ تاسیسات در حال نصب و تعمیر گاردریل در نقاط پرتگاهی است و همزمان اقداماتی نظیر نصب انواع تابلوهای ایمنی، پاکسازی و تسطیح حریم، لایروبی دهانه پلها و تخلیه قنو و آبروهای طولی در دست انجام قرار دارد.