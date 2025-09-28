پخش زنده
امروز: -
سه طرح تولیدی و عمرانی در شهرستانهای داراب و زرین دشت افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور استاندار فارس سه طرح عمرانی و تولیدی با اعتبار بیش از هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در شهرستانهای داراب و زرین دشت به بهره برداری رسید و یا ساخت آنها آغاز شد.
عسکری افزود: نخستین کارخانه تولید خوراک دام در شهرک صنعتی داراب در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و با زیربنای هزار و ۶۰۰ مترمربع و هزینه بیش از ۴۵ میلیارد تومان افتتاح شد.
وی بیان کرد: با بهره برداری از این واحد تولیدی علاوه بر تولید سالانه بیش از ۲۰ هزار تن خوراک دام، زمینه اشتغال بیش از ۴۰ نفر را فراهم کرده است.
عسکری گفت: ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در زرین دشت با اعتبار بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شد و تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین ساخت مرحله سوم باند دوم جاده دولت آباد به حاجی آباد به طول پنج کیلومتر با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد تومان آغاز شد.