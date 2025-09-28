مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: هفته دفاع مقدس تجلی غیرت دینی، شجاعت، ایثار و فداکاری ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در آیین تجلیل از سربازان سپاه بوکان با اشاره به این که نگاه سپاه به سربازان، نگاهی پدرانه و تربیتی است گفت: دوران مقدس سربازی نقطه عطفی در زندگی جوانان است چرا که علاوه بر تقویت حس مسئولیت پذیری آنها در این دوره موجبات ارتقا اخلاقی و معنوی آنها نیز فراهم می‌شود.

سردار محمدحسین رجبی از اجرای موفق طرح انصار در سپاه قدردانی کرد و افزود: در این طرح فرصت خوبی برای نیرو‌های مسلح فراهم می‌شود تا از ظرفیت و تخصص سربازانی که دیر به خدمت آمده‌اند استفاده کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این آیین هفته دفاع مقدس را شناسنامه نظام اسلامی دانست و گفت: این هفته تجلی غیرت دینی این ملت و نمایشگاه شجاعت، ایثار و فداکاری و تجلی‌گاه مردان خودباور این سرزمین است.

حجت الاسلام فیاضی با گرامیداشت یاد و خاطره ۵۶ هزار شهید سرباز کشور در دوران دفاع مقدس سربازان را آینده سازان نظام دانست و افزود: در دوران پر افتخار دفاع مقدس بیش از ۲۳۰ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی شد که میانگین سنی آنها حدود ۲۴ سال است.

در این آیین از خانواده معظم سرباز شهید زین‌العابدین سیدی و تعدادی از سربازان موفق در یگان‌های مختلف تجلیل شد.