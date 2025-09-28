پخش زنده
زنگ ایثار و مقاومت همزمان با آخرین روز برنامههای دفاع مقدس با حضور وزیر آموزش و پرورش در مدرسه شهیدباهنر و همچنین مدارس سراسر کشور نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین روز برنامههای هفته دفاع مقدس همزمان با مدارس سراسر کشور صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، سیدمصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه، زهرا پناهیروا مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، اسماعیل بحریزاده مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حجتاله ابویثانی دستیار ویژه وزیر آموزش و پرورش و مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مدرسه شهیدباهنر تهران برگزار شد.
این مراسم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان بسیج دانشآموزی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و با هدف تبیین ارزشهای دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل دانشآموزان تدارک دیده شد.
در ابتدای این برنامه پرچم جمهوری اسلامی همزمان با پویش ایران سرافراز برافراشته شد.
نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت همزمان با سراسر کشور و قرائت بیانیه در هفته دفاع مقدس از جمله برنامههای این مراسم است.
همچنین در این برنامه از خانواده سه شهید شهید جعفر تاجیک، شهید منصور قاسمی و شهید مصطفی موسوی که از ساکنین این منطقه قدردانی شد.