آمار ورزشکاران سازمان یافته سیستان و بلوچستان رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: آمار ورزشکاران سازمان یافته استان سیستان و بلوچستان به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات‌های ورزشی از ۲۲ هزار ۲۵۸ ورزشکار به ۲۷ هزار ۵۸۸ ورزشکار افزایش پیدا کرده و ۲۳ درصد رشد داشته است.

ادهم کرد افزود: سیستان و بلوچستان با این درصد پیشرفت نسبت به آمار سایر استان‌ها در سطح کشور، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

وی بیان کرد: برنامه ریزی و ثبت نام تیم‌ها و ورزشکاران در سامانه مبین و انتخابی المپیاد‌های استعداد‌های برتر ورزشی کشور یکی از انگیزه‌های ورزشکاران در استان بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: توجه ویژه به حاشیه شهر‌های استان سیستان و بلوچستان و حضور مربیان ورزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی در حاشیه شهرستان‌ها از دیگر مشوق‌ها برای توسعه ورزش استان بوده است.

کرد افزود: وی با بیان اینکه توسعه و برنامه ریزی برای ورزش همگانی و قهرمانی نیازمند توجه به رشته‌های پایه و سنین پایه و کودکی است گفت: بدون شک نگاه مثبت به ورزش‌های پایه و همچنین سنین پایه موجب تحول در ورزش استان خواهد شد.