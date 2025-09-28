به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از جریمه ۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در یاسوج خبر داد.

سید حمزه لقمانی گفت: ماموران انتظامی پاسگاه دشتروم در هنگام بازرسی در محور مواصلاتی دشتروم – حسین آباد از یک دستگاه خودرو لوازم دندانپزشکی و لوازم جانبی موبایل و لوازم برقی را کشف و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

لقمانی افزود: این پرونده تخلف حمل کالای قاچاق به ارزش ۱۹۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: این شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط محموله کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: شعبه همچنین برای خودروی حمل کالای قاچاق مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.