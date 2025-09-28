پخش زنده
استاندار گیلان گفت: رزمندگان بدون چشم داشت، برای حضور در جبههها احساس تکلیف کردند و امروز هم همان روح ایثار مسیر کشور را استوار نگه میدارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس در آیین تجلیل از رزمندگان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس شهرستان خمام، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: مردم گیلان در مقایسه با کل کشور و دوری مسافت تا خط مقدم جبهه، نقش مهمی در جنگ تحمیلی داشتند و با تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده، سهم بزرگی در پیروزی این جنگ تحمیلی ایفا کردند.
وی با اشاره به فداکاریهای رزمندگان گیلان در دوران پس از جنگ تحمیلی و دفاع از حریم ولایت گفت: شهدای بزرگی همچون شهید مرتضی حسینپور شلمانی که شهید حاج قاسم سلیمانی از او به عنوان نابغه جنگ یاد میکرد، نشان از وجود گوهرهای ارزشمند در این استان دارد.
استاندار گیلان دفاع مقدس را بخشی از تاریخ پیوسته ایثار دانست و گفت: این فرهنگ تنها در هشت سال جنگ خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در نهضت میرزا کوچک جنگلی، مشروطیت و حتی ابتدای تاریخ دفاع از تشیع دارد و تداوم آن امروز نیز در عرصههای مختلف مشهود است.
هادی حق شناس افزود: دفاع مقدس یک مکتب و سبک زندگی بود که در آن رزمندگان با احساس تکلیف و بدون چشمداشت مادی و تنها برای رضای خدا در جبههها حضور یافتند و همین اخلاص سبب ماندگاری این حماسه در تاریخ ملت ایران شد.
وی با اشاره به تحولات اخیر بینالمللی، اضافه کرد: تجربه ۴۶ سال انقلاب اسلامی ایران نشان داده است که ملت ایران با تبعیت از راهبردهای مقام معظم رهبری و دولت، از هر مرحله سخت با سرافرازی عبور کرده و توطئههای دشمنان، چه در تحریمها و چه در عرصههای نظامی، نتوانسته خللی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کند.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه به همبستگی مردم در طول دوران دفاع مقدس، گفت: بمبارانی که در جنگ ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی انجام شد، نشان داد ملت ایران اسلامی محکمتر از گذشته مسیر خود را ادامه خواهد داد، لذا به برکت شهدایی که در طول تاریخ انقلاب برای بقا و عظمت نظام و اسلام عزیز خون دادهاند، رسوایی و سیاهی بر چهره دشمن صهیونیستی و غرب، به ویژه کشورهایی که در مذاکرات اختلال ایجاد کردند، خواهد نشست.