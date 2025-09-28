پخش زنده
فرماندار زارچ:عملیات اجرایی زیرگذر ورودی الهآباد زارچ با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پرویزی از آغاز عملیات اجرایی پروژه زیرگذر ورودی الهآباد با اعتباری بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت این طرح با مشارکت چند دستگاه اجرایی و دهیاریهای شهرستان در حال اجراست.
پرویزی افزود: این پروژه در قالب کنسرسیومی متشکل از دهیاری الهآباد، شهرداری زارچ، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و دهیاریهای شهرستان زارچ به اجرا درآمده است.
وی اظهار کرد: در فاز نخست، عملیات باکسگذاری مسیر طی هشت روز انجام میشود و در این مدت مسیر رفتوآمد از سمت تهران به یزد از باند کندرو هدایت خواهد شد. مرحله دوم فاز یک نیز ظرف چهار روز در مسیر تهران اجرا میشود.
فرماندار زارچ با اشاره به بار ترافیکی سنگین محور ورودی شهرستان بهویژه در میدان ولایت و میدان امام جعفر صادق (ع) گفت: به دلیل قرارگیری شهرک صنعتی ولیعصر و مجموعههای صنعتی متعدد در این محور، اجرای زیرگذر نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل ورود خودروهای سواری به شهر خواهد داشت.
این پروژه با حضور محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس شورای اسلامی آغاز شد؛ وی در بازدید از روند اجرا، بر تکمیل سریعتر پروژه و رفع مشکلات ترافیکی منطقه تأکید کرد.