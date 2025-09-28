به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

لوریان ۳ - ۱ موناکو (گل موناکو: آنسو فاتی در دقیقه ۷ + ۹۰)

تولوز ۲ - ۲ نانت پاری سن ژرمن ۲ - ۰ اوسر (گل‌های پاری سن ژرمن: ایلیا زابارنی در دقیقه ۳۲ و لوکاس برالدو ۵۴)

برنامه - یکشنبه ۶ مهر:

نیس - اف ث پاری

آنژه - برست

لیل - المپیک لیون

متس - لوآور

رن - لانس

در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های ۱۲ امتیازی المپیک مارسی، موناکو و المپیک لیون دوم تا چهارم هستند.