هفته ششم فوتبال لیگ یک فرانسه شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
لوریان ۳ - ۱ موناکو (گل موناکو: آنسو فاتی در دقیقه ۷ + ۹۰)
تولوز ۲ - ۲ نانت پاری سن ژرمن ۲ - ۰ اوسر (گلهای پاری سن ژرمن: ایلیا زابارنی در دقیقه ۳۲ و لوکاس برالدو ۵۴)
برنامه - یکشنبه ۶ مهر:
نیس - اف ث پاری
آنژه - برست
لیل - المپیک لیون
متس - لوآور
رن - لانس
در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای ۱۲ امتیازی المپیک مارسی، موناکو و المپیک لیون دوم تا چهارم هستند.