همزمان با سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، مراسمی باشکوه در مسجد بابالعلم دهلی نو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، این مراسم با حضور جمعی از شیعیان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان به مقاومت منطقهای، فضایی معنوی و پرشور را در قلب پایتخت هند رقم زد.
شرکتکنندگان با قرائت فاتحه و دعا، یاد و راه شهید نصرالله را گرامی داشتند و بر اهمیت عدالت، مقاومت و همبستگی با ملتهای مظلوم تأکید کردند.
سخنرانان مراسم، ضمن مرور زندگی و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نصرالله، نقش او در شکلدهی به مقاومت منطقهای و حمایت از حقوق ملتها را برجسته کردند.
فضای مراسم با نوای مرثیهها و دکلمه اشعار مرتبط با مقاومت و شهیدپروری همراه بود و شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی پیام ایستادگی در برابر ظلم را به نمایش گذاشتند.