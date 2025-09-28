مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قزوین، سلطه‌ستیزی را پیام اصلی دوران دفاع مقدس عنوان کرد و بر ضرورت معرفی دستاورد‌های این دوران، به ویژه جنگ ۱۲ روزه، به نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار جباری با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر حکومت‌های سلطه‌گر، اظهار داشت: جنگ ۸ ساله نه به سلطه گری بیگانگان بود، ما به دنبال سلطه ستیزی و ایستادگی در برابر ظالمان هستیم.

وی، دفاع مقدس را نشانه‌ای از استقلال و عدم وابستگی ایران خواند.

مشاور فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه و مقاومت ملت ایران، گفت: این قدرت ما را در دنیا نشان داد.

وی بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و آشنا کردن نسل جدید با آرمان‌های شهدا و امام راحل (ره) تأکید کرد.