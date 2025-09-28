دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه به نسل جوان معرفی شود
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قزوین، سلطهستیزی را پیام اصلی دوران دفاع مقدس عنوان کرد و بر ضرورت معرفی دستاوردهای این دوران، به ویژه جنگ ۱۲ روزه، به نسل جوان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار جباری با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر حکومتهای سلطهگر، اظهار داشت: جنگ ۸ ساله نه به سلطه گری بیگانگان بود، ما به دنبال سلطه ستیزی و ایستادگی در برابر ظالمان هستیم.
وی، دفاع مقدس را نشانهای از استقلال و عدم وابستگی ایران خواند.
مشاور فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه و مقاومت ملت ایران، گفت: این قدرت ما را در دنیا نشان داد.
وی بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و آشنا کردن نسل جدید با آرمانهای شهدا و امام راحل (ره) تأکید کرد.