یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات زیبایی و دندانپزشکی در آبادان به دلیل فعالیت غیرمجاز مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این مرکز بدون اخذ مجوز‌های قانونی اقدام به مداخله در امور پزشکی می‌کرد که با توجه به خطرات جدی برای سلامت مردم، پس از بررسی‌های کارشناسان و هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح پلمب شد.

دکتر مسعود هدایت افزود: سلامت شهروندان خط قرمز ماست و با هرگونه تخلف در زمینه فعالیت‌های درمانی و زیبایی بدون مجوز قانونی، برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

او از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا پیگیری قانونی و فوری صورت گیرد.