به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه این سازمان در تمامی مبادی ورودی کشور، وظیفه قانونی خود را با دقت و قاطعیت انجام می‌دهد، تصریح کرد: در مورد محموله گوشت مغولستانی، همکاران سازمان دامپزشکی در همان مرحله نخست، با بررسی دقیق، تشخیص دادند که این محموله فاقد شرایط بهداشتی لازم است؛ به همین دلیل، بلافاصله از ترخیص آن جلوگیری شد و موضوع از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

وی افزود: طبق ضوابط قانونی، تمامی محموله‌های وارداتی اعم از گوشت، دام زنده، نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا و کنجاله، پیش از ورود باید تحت نمونه‌برداری، آزمایش‌های تخصصی و بررسی اسناد قرار گیرند و تنها در صورت تأیید کامل، اجازه ترخیص صادر می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی تاکید کرد: سلامت عمومی جامعه، خط قرمز این سازمان است و هیچ فرآورده‌ای وارد کشور نمی‌شود مگر آن‌که تمام الزامات بهداشتی و کیفی را گذرانده باشد.

رفیعی‌پور با بیان اینکه این رویکرد در سال‌های گذشته نیز اجرا شده و در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت، از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست اطمینان داشته باشند که سازمان دامپزشکی در برابر هرگونه تهدید بهداشتی، اقدامات لازم را بدون تعلل انجام خواهد داد.

ماجرای گوشت‌های غیر بهداشتی مغولستانی زمانی خبرساز شد که رسانه‌ها از ورود چندین کامیون حمل گوشت به گمرک رشت خبر داده و نوشتند که "این محموله ۱۰۰ تنی از مغولستان به عراق منتقل شده بود، اما به دلیل مشکلات بهداشتی، عراق این محموله را ترخیص نکرد و کل محموله از پس از برگشت خوردن از سوی دولت عراق، از گمرک ایران سر در آورد. "