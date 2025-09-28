به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر ندا ذوالفقاروند اظهار داشت: در بررسی‌هایی که بر بیمار ۶۰ ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان انجام شد، وجود تومور سرطانی در مثانه تشخیص داده شد و پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های ضروری، تیم جراحی به سرپرستی دکتر سجاد ایمن، متخصص اورولوژی، با موفقیت اقدام به تخلیه تومور‌های سرطانی کردند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر درمانی و به‌ویژه پرسنل اتاق عمل بیمارستان، افزود: انجام این قبیل جراحی‌های تخصصی در شهرستان، توانمندی‌های علمی و عملی تیم‌های درمانی و تجهیزاتی بیمارستان را نشان می‌دهد و این موفقیت بار دیگر ثابت کرد ارائه خدمات درمانی با کیفیت در مسجدسلیمان در اولویت مجموعه بهداشت و درمان قرار دارد.

دکتر سجاد ایمن، متخصص ارولوژی و جراح این بیمار درباره جراحی انجام شده، گفت: بیمار آقای ۶۰ ساله با علائم خون در ادرار، ضعف و بی‌حالی به بیمارستان مراجعه کرد و در بررسی‌های تخصصی، تومور سرطانی وسیع درون مثانه رویت شد که با تهاجم به سوراخ حالب‌ها، مسیر هر دو کلیه را مسدود کرده بود.

وی ادامه داد: بیمار به دلیل این انسداد چندین نوبت دیالیز شد، اما در نخستین مرحله عمل با تعبیه لوله نفروستومی در هر دو کلیه، مسیر کلیه‌ها باز و بیمار از دیالیز نجات یافت.

دکتر ایمن تصریح کرد: در مرحله دوم نیز تومور سرطانی مثانه با روش اندوسکوپی و بهره‌گیری از لیزر به‌طور کامل تخلیه و حال عمومی بیمار پس از عمل، بسیار مناسب گزارش شده است.

وی در پایان از تلاش تیم جراحی و همراهی پرسنل اتاق عمل بیمارستان ۲۲ بهمن که نقش مهمی در موفقیت این عمل حساس داشتند، قدردانی کرد.