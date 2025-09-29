به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ عیسی خدایی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۱۰ مبنی بر احتکار و نگهداری مقادیر زیادی برنج و روغن، مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام و در بازرسی از انبار، ۳ تن برنج و ۴۰۰ کیلوگرم روغن کشف کردند که فاقد مدارک معتبر گمرکی و قانونی بود.

وی با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و کالا‌های مکشوفه توقیف شد، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.