سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدور) بزرگ‌ترین طرح تولید آلومینا در کشور را تا پایان سال در منطقه ویژه پارسیان، وارد مرحله اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، این طرح با هدف تحقق برنامه هفتم پیشرفت و تکمیل زنجیره آلومینیوم، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن پودر آلومینا را خواهد داشت و فاز اجرایی آن پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و شورای اقتصاد، در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در غرب استان هرمزگان آغاز می‌شود.

در حال حاضر تنها تولیدکننده پودر آلومینا در ایران، کارخانه آلومینای جاجرم است که ظرفیت متوسط سالانه آن ۲۴۰ هزار تن است و کشورمان به عنوان نخستین تولیدکننده آلومینا در خاورمیانه شناخته می‌شود. منطقه ویژه پارسیان نیز به عنوان زیرمجموعه ایمیدرو با داشتن اسکله اختصاصی، امکان ورود مواد اولیه و صادرات تولیدات صنایع معدنی را برای این طرح فراهم کرده است.

اجرای این طرح بزرگ، ضمن رفع وابستگی عمده به واردات و افزایش ظرفیت تولید آلومینا، جهشی بزرگ برای صنعت آلومینیوم کشور رقم خواهد زد و ایران را در جایگاه برتر منطقه قرار خواهد داد.