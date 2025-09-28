به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه جوی نسبتا پایدار را نشان می‌دهد.

محمد سبزه زاری افزود: در این مدت تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود و وزش باد نیز در مناطق جنوب غربی و بخش‌هایی از جنوب شرقی در ساعات بعد از ظهر بصورت متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی خواهد بود.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس از فردا تا اواخر روز چهارشنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۲ درجه و کمترین دما ۲۲ درجه سانتیگراد بوده است.